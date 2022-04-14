Birdei (BIRDEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Birdei (BIRDEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Birdei (BIRDEI) Informasjon PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted. Offisiell nettside: https://birdeicoin.com/ Kjøp BIRDEI nå!

Birdei (BIRDEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Birdei (BIRDEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.21K $ 20.21K $ 20.21K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.21K $ 20.21K $ 20.21K All-time high: $ 0.00653182 $ 0.00653182 $ 0.00653182 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Birdei (BIRDEI) pris

Birdei (BIRDEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Birdei (BIRDEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIRDEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIRDEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIRDEIs tokenomics, kan du utforske BIRDEI tokenets livepris!

