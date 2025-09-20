Birdei (BIRDEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002159 $ 0.00002159 $ 0.00002159 24 timer lav $ 0.00002262 $ 0.00002262 $ 0.00002262 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002159$ 0.00002159 $ 0.00002159 24 timer høy $ 0.00002262$ 0.00002262 $ 0.00002262 All Time High $ 0.00653182$ 0.00653182 $ 0.00653182 Laveste pris $ 0.00000594$ 0.00000594 $ 0.00000594 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -21.87% Prisendring (7D) -21.87%

Birdei (BIRDEI) sanntidsprisen er $0.00002211. I løpet av de siste 24 timene har BIRDEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002159 og et toppnivå på $ 0.00002262, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIRDEI er $ 0.00653182, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIRDEI endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -21.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Birdei (BIRDEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Birdei er $ 22.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIRDEI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.13K.