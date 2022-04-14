BIG (BIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BIG (BIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BIG (BIG) Informasjon BIG is a memecoin on Avalanche that stands for "Believe In Greatness," built to inspire a winning mindset and empower ambition. With a bold narrative centered on aspiration, BIG taps into the dreams of crypto users, embodying the energy to achieve greatness. Represented by the mighty hippo—powerful, fearless, and confident—BIG is the movement that turns ambition into reality. Dream BIG, join the herd today and achieve greatness. Offisiell nettside: https://bigmeme.xyz/ Kjøp BIG nå!

BIG (BIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BIG (BIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K All-time high: $ 0.03951104 $ 0.03951104 $ 0.03951104 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001036 $ 0.0001036 $ 0.0001036 Lær mer om BIG (BIG) pris

BIG (BIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BIG (BIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIGs tokenomics, kan du utforske BIG tokenets livepris!

