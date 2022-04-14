Bifrost (BFC) tokenomics

Bifrost (BFC) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Bifrost (BFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Bifrost (BFC) Informasjon

Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.

Offisiell nettside:
https://www.bifrostnetwork.com/
Teknisk dokument:
https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf

Bifrost (BFC) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bifrost (BFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 53.50M
$ 53.50M$ 53.50M
Total forsyning:
$ 2.37B
$ 2.37B$ 2.37B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 91.08M
$ 91.08M$ 91.08M
All-time high:
$ 0.778815
$ 0.778815$ 0.778815
All-Time Low:
$ 0.01634183
$ 0.01634183$ 0.01634183
Nåværende pris:
$ 0.03851774
$ 0.03851774$ 0.03851774

Bifrost (BFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Bifrost (BFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BFC tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BFCs tokenomics, kan du utforske BFC tokenets livepris!

BFC prisforutsigelse

Vil du vite hvor BFC kan være på vei? Vår BFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.