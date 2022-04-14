Bifrost (BFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bifrost (BFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bifrost (BFC) Informasjon Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Offisiell nettside: https://www.bifrostnetwork.com/ Teknisk dokument: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Kjøp BFC nå!

Bifrost (BFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bifrost (BFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.50M $ 53.50M $ 53.50M Total forsyning: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Sirkulerende forsyning: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M All-time high: $ 0.778815 $ 0.778815 $ 0.778815 All-Time Low: $ 0.01634183 $ 0.01634183 $ 0.01634183 Nåværende pris: $ 0.03851774 $ 0.03851774 $ 0.03851774 Lær mer om Bifrost (BFC) pris

Bifrost (BFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bifrost (BFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BFCs tokenomics, kan du utforske BFC tokenets livepris!

BFC prisforutsigelse Vil du vite hvor BFC kan være på vei? Vår BFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BFC tokenets prisforutsigelse nå!

