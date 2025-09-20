Bifrost (BFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03943066 $ 0.03943066 $ 0.03943066 24 timer lav $ 0.04107553 $ 0.04107553 $ 0.04107553 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03943066$ 0.03943066 $ 0.03943066 24 timer høy $ 0.04107553$ 0.04107553 $ 0.04107553 All Time High $ 0.778815$ 0.778815 $ 0.778815 Laveste pris $ 0.01634183$ 0.01634183 $ 0.01634183 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) -5.71% Prisendring (7D) -5.71%

Bifrost (BFC) sanntidsprisen er $0.03976393. I løpet av de siste 24 timene har BFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03943066 og et toppnivå på $ 0.04107553, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFC er $ 0.778815, mens den rekordlave prisen er $ 0.01634183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFC endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -5.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bifrost (BFC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.33M$ 55.33M $ 55.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.20M$ 94.20M $ 94.20M Opplagsforsyning 1.39B 1.39B 1.39B Total forsyning 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0

Nåværende markedsverdi på Bifrost er $ 55.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BFC er 1.39B, med en total tilgang på 2368584074.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.20M.