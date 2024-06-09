Biaoqing (BIAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Biaoqing (BIAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Biaoqing (BIAO) Informasjon Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new. Offisiell nettside: https://biaoqing.live/

Biaoqing (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Biaoqing (BIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 211.51K $ 211.51K $ 211.51K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 211.51K $ 211.51K $ 211.51K All-time high: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021151 $ 0.00021151 $ 0.00021151 Lær mer om Biaoqing (BIAO) pris

Biaoqing (BIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Biaoqing (BIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIAOs tokenomics, kan du utforske BIAO tokenets livepris!

