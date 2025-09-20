Biaoqing (BIAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0515$ 0.0515 $ 0.0515 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -9.71% Prisendring (1D) -21.95% Prisendring (7D) -15.23% Prisendring (7D) -15.23%

Biaoqing (BIAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIAO er $ 0.0515, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIAO endret seg med -9.71% i løpet av den siste timen, -21.95% over 24 timer og -15.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Biaoqing (BIAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.28K$ 229.28K $ 229.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.28K$ 229.28K $ 229.28K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Biaoqing er $ 229.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIAO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.28K.