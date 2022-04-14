Biao on BNBChain (BIAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Biao on BNBChain (BIAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Biao on BNBChain (BIAO) Informasjon WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Offisiell nettside: https://www.biaocoinbnb.com/ Kjøp BIAO nå!

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Biao on BNBChain (BIAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 146.31K $ 146.31K $ 146.31K Total forsyning: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Sirkulerende forsyning: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 146.31K $ 146.31K $ 146.31K All-time high: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015094 $ 0.00015094 $ 0.00015094 Lær mer om Biao on BNBChain (BIAO) pris

Biao on BNBChain (BIAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Biao on BNBChain (BIAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIAOs tokenomics, kan du utforske BIAO tokenets livepris!

