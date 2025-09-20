Biao on BNBChain (BIAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012975 24 timer lav $ 0.00013201 24 timer høy All Time High $ 0.01037334 Laveste pris $ 0.00010687 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) +1.97%

Biao on BNBChain (BIAO) sanntidsprisen er $0.0001299. I løpet av de siste 24 timene har BIAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012975 og et toppnivå på $ 0.00013201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIAO er $ 0.01037334, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010687.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIAO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og +1.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Biao on BNBChain (BIAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.91K Opplagsforsyning 969.32M Total forsyning 969,318,151.6689386

Nåværende markedsverdi på Biao on BNBChain er $ 125.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIAO er 969.32M, med en total tilgang på 969318151.6689386. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.91K.