BFG Token (BFG) Informasjon BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Offisiell nettside: https://betfury.com Kjøp BFG nå!

BFG Token (BFG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BFG Token (BFG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Total forsyning: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Sirkulerende forsyning: $ 684.21M $ 684.21M $ 684.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M All-time high: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 All-Time Low: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Nåværende pris: $ 0.01556137 $ 0.01556137 $ 0.01556137 Lær mer om BFG Token (BFG) pris

BFG Token (BFG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BFG Token (BFG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BFG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BFG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BFGs tokenomics, kan du utforske BFG tokenets livepris!

