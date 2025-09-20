Dagens BFG Token livepris er 0.01574085 USD. Spor prisoppdateringer for BFG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BFG Token livepris er 0.01574085 USD. Spor prisoppdateringer for BFG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BFG Token Pris (BFG)

1 BFG til USD livepris:

$0.01574493
-0.80%1D
BFG Token (BFG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:58:03 (UTC+8)

BFG Token (BFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.015694
24 timer lav
$ 0.01596747
24 timer høy

$ 0.015694
$ 0.01596747
$ 0.0378077
$ 0.01019117
+0.06%

-0.78%

-2.84%

-2.84%

BFG Token (BFG) sanntidsprisen er $0.01574085. I løpet av de siste 24 timene har BFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.015694 og et toppnivå på $ 0.01596747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFG er $ 0.0378077, mens den rekordlave prisen er $ 0.01019117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFG endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BFG Token (BFG) Markedsinformasjon

$ 10.77M
--
$ 52.16M
684.21M
3,313,741,006.256962
Nåværende markedsverdi på BFG Token er $ 10.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BFG er 684.21M, med en total tilgang på 3313741006.256962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.16M.

BFG Token (BFG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BFG Token til USD ble $ -0.00012468504577475.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BFG Token til USD ble $ +0.0001168411.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BFG Token til USD ble $ -0.0009103893.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BFG Token til USD ble $ -0.000681319942525097.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012468504577475-0.78%
30 dager$ +0.0001168411+0.74%
60 dager$ -0.0009103893-5.78%
90 dager$ -0.000681319942525097-4.14%

Hva er BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BFG Token (BFG) Ressurs

Offisiell nettside

BFG Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BFG Token (BFG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BFG Token (BFG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BFG Token.

Sjekk BFG Tokenprisprognosen nå!

BFG til lokale valutaer

BFG Token (BFG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BFG Token (BFG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BFG Token (BFG)

Hvor mye er BFG Token (BFG) verdt i dag?
Live BFG prisen i USD er 0.01574085 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BFG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BFG til USD er $ 0.01574085. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BFG Token?
Markedsverdien for BFG er $ 10.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BFG?
Den sirkulerende forsyningen av BFG er 684.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFG ?
BFG oppnådde en ATH-pris på 0.0378077 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BFG?
BFG så en ATL-pris på 0.01019117 USD.
Hva er handelsvolumet til BFG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFG er -- USD.
Vil BFG gå høyere i år?
BFG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BFG prisprognosen for en mer grundig analyse.
