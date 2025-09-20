BFG Token (BFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.015694, 24 timer høy $ 0.01596747, All Time High $ 0.0378077, Laveste pris $ 0.01019117, Prisendring (1H) +0.06%, Prisendring (1D) -0.78%, Prisendring (7D) -2.84%

BFG Token (BFG) sanntidsprisen er $0.01574085. I løpet av de siste 24 timene har BFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.015694 og et toppnivå på $ 0.01596747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFG er $ 0.0378077, mens den rekordlave prisen er $ 0.01019117.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFG endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BFG Token (BFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.77M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 52.16M, Opplagsforsyning 684.21M, Total forsyning 3,313,741,006.256962

Nåværende markedsverdi på BFG Token er $ 10.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BFG er 684.21M, med en total tilgang på 3313741006.256962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.16M.