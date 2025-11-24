BETA pris i dag

Sanntids BETA (BETA) pris i dag er $ 0.00006514, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BETA til USD konverteringssats er $ 0.00006514 per BETA.

BETA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 65,145, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BETA. I løpet av de siste 24 timene BETA har den blitt handlet mellom $ 0.0000644(laveste) og $ 0.00006542 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00068728, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000362.

Kortsiktig har BETA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BETA (BETA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.15K$ 65.15K $ 65.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.15K$ 65.15K $ 65.15K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

