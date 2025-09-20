BERF (BERF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02191655$ 0.02191655 $ 0.02191655 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -1.02% Prisendring (7D) -4.61% Prisendring (7D) -4.61%

BERF (BERF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BERF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERF er $ 0.02191655, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERF endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -4.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BERF (BERF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.40K$ 107.40K $ 107.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.40K$ 107.40K $ 107.40K Opplagsforsyning 420.00M 420.00M 420.00M Total forsyning 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BERF er $ 107.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERF er 420.00M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.40K.