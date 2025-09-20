BendDAO (BEND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.127754$ 0.127754 $ 0.127754 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -1.41% Prisendring (7D) -19.28% Prisendring (7D) -19.28%

BendDAO (BEND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEND er $ 0.127754, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEND endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og -19.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BendDAO (BEND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 847.65K$ 847.65K $ 847.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M Opplagsforsyning 3.24B 3.24B 3.24B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BendDAO er $ 847.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEND er 3.24B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.61M.