BendDAO (BEND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BendDAO (BEND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BendDAO (BEND) Informasjon Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fast-growing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users. Offisiell nettside: https://www.benddao.xyz/ Kjøp BEND nå!

BendDAO (BEND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BendDAO (BEND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 807.57K $ 807.57K $ 807.57K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M All-time high: $ 0.127754 $ 0.127754 $ 0.127754 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024885 $ 0.00024885 $ 0.00024885 Lær mer om BendDAO (BEND) pris

BendDAO (BEND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BendDAO (BEND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BENDs tokenomics, kan du utforske BEND tokenets livepris!

BEND prisforutsigelse Vil du vite hvor BEND kan være på vei? Vår BEND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEND tokenets prisforutsigelse nå!

