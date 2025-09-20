BEFE (BEFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00112818$ 0.00112818 $ 0.00112818 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +1.45% Prisendring (7D) +2.82% Prisendring (7D) +2.82%

BEFE (BEFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEFE er $ 0.00112818, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEFE endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +1.45% over 24 timer og +2.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEFE (BEFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 916.34K$ 916.34K $ 916.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 971.46K$ 971.46K $ 971.46K Opplagsforsyning 94.33B 94.33B 94.33B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BEFE er $ 916.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEFE er 94.33B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 971.46K.