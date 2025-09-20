BeeZee (BZE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00086181 $ 0.00086181 $ 0.00086181 24 timer lav $ 0.00093873 $ 0.00093873 $ 0.00093873 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00086181$ 0.00086181 $ 0.00086181 24 timer høy $ 0.00093873$ 0.00093873 $ 0.00093873 All Time High $ 0.00753896$ 0.00753896 $ 0.00753896 Laveste pris $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.84% Prisendring (7D) -5.03% Prisendring (7D) -5.03%

BeeZee (BZE) sanntidsprisen er $0.00086578. I løpet av de siste 24 timene har BZE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00086181 og et toppnivå på $ 0.00093873, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BZE er $ 0.00753896, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000461.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BZE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.84% over 24 timer og -5.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeeZee (BZE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 231.81K$ 231.81K $ 231.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 231.81K$ 231.81K $ 231.81K Opplagsforsyning 267.74M 267.74M 267.74M Total forsyning 267,741,718.72 267,741,718.72 267,741,718.72

Nåværende markedsverdi på BeeZee er $ 231.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BZE er 267.74M, med en total tilgang på 267741718.72. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 231.81K.