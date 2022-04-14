Bear Champ (BCHAMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bear Champ (BCHAMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bear Champ (BCHAMP) Informasjon JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind "The Bear Champ," one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his "Roll with the Punches" message, JC's art inspires resilience through life's challenges. As Chicago's most prolific street artist and a rising star in Miami, he's collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald's, and the Chicago Bulls. JC's work is more than art—it's a movement. Offisiell nettside: https://www.thebearchamp.com/

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bear Champ (BCHAMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 682.06K $ 682.06K $ 682.06K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 682.06K $ 682.06K $ 682.06K All-time high: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068209 $ 0.00068209 $ 0.00068209 Lær mer om Bear Champ (BCHAMP) pris

Bear Champ (BCHAMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bear Champ (BCHAMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCHAMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCHAMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BCHAMP prisforutsigelse Vil du vite hvor BCHAMP kan være på vei? Vår BCHAMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

