BASED (BASED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02622153$ 0.02622153 $ 0.02622153 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -2.59% Prisendring (7D) -13.79% Prisendring (7D) -13.79%

BASED (BASED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BASED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASED er $ 0.02622153, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASED endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -2.59% over 24 timer og -13.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BASED (BASED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 506.20K$ 506.20K $ 506.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 506.20K$ 506.20K $ 506.20K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BASED er $ 506.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASED er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 506.20K.