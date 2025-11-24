Band pris i dag

Sanntids Band (BAND) pris i dag er $ 0.382481, med en 5.55% endring de siste 24 timene. Nåværende BAND til USD konverteringssats er $ 0.382481 per BAND.

Band rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 63,900,275, med en sirkulerende forsyning på 166.90M BAND. I løpet av de siste 24 timene BAND har den blitt handlet mellom $ 0.362367(laveste) og $ 0.386856 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 22.83, mens tidenes laveste notering var $ 0.203625.

Kortsiktig har BAND beveget seg +0.26% i løpet av den siste timen og -8.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Band (BAND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.90M$ 63.90M $ 63.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.46M$ 64.46M $ 64.46M Opplagsforsyning 166.90M 166.90M 166.90M Total forsyning 168,350,864.180232 168,350,864.180232 168,350,864.180232

