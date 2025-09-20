BAKSO (BAKSO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00251427$ 0.00251427 $ 0.00251427 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) +1.96% Prisendring (7D) +1.96%

BAKSO (BAKSO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAKSO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAKSO er $ 0.00251427, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAKSO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og +1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAKSO (BAKSO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.33K$ 61.33K $ 61.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.33K$ 61.33K $ 61.33K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BAKSO er $ 61.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAKSO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.33K.