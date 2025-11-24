Baked pris i dag

Sanntids Baked (BAKED) pris i dag er $ 0.00057298, med en 3.35% endring de siste 24 timene. Nåværende BAKED til USD konverteringssats er $ 0.00057298 per BAKED.

Baked rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 37,473, med en sirkulerende forsyning på 69.80M BAKED. I løpet av de siste 24 timene BAKED har den blitt handlet mellom $ 0.00052749(laveste) og $ 0.00057723 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.094376, mens tidenes laveste notering var $ 0.00028453.

Kortsiktig har BAKED beveget seg +1.77% i løpet av den siste timen og +29.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baked (BAKED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.05K$ 161.05K $ 161.05K Opplagsforsyning 69.80M 69.80M 69.80M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

