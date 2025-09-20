Babylons (BABI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00033586 $ 0.00033586 $ 0.00033586 24 timer lav $ 0.00034532 $ 0.00034532 $ 0.00034532 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00033586$ 0.00033586 $ 0.00033586 24 timer høy $ 0.00034532$ 0.00034532 $ 0.00034532 All Time High $ 0.613181$ 0.613181 $ 0.613181 Laveste pris $ 0.00013881$ 0.00013881 $ 0.00013881 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.46% Prisendring (7D) +3.48% Prisendring (7D) +3.48%

Babylons (BABI) sanntidsprisen er $0.00033663. I løpet av de siste 24 timene har BABI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033586 og et toppnivå på $ 0.00034532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABI er $ 0.613181, mens den rekordlave prisen er $ 0.00013881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABI endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.46% over 24 timer og +3.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Babylons (BABI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.59K$ 31.59K $ 31.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.47K$ 63.47K $ 63.47K Opplagsforsyning 93.85M 93.85M 93.85M Total forsyning 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166

Nåværende markedsverdi på Babylons er $ 31.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABI er 93.85M, med en total tilgang på 188545777.0978166. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.47K.