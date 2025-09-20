Dagens AXI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AXI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AXI til USD livepris:

AXI (AXI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXI er $ 0.00789819, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AXI (AXI) Markedsinformasjon

$ 361.64K
$ 361.64K$ 361.64K

--
----

$ 361.64K
$ 361.64K$ 361.64K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,930.059088
999,951,930.059088 999,951,930.059088

Nåværende markedsverdi på AXI er $ 361.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXI er 999.95M, med en total tilgang på 999951930.059088. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 361.64K.

AXI (AXI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AXI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AXI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AXI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AXI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.70%
30 dager$ 0+32.20%
60 dager$ 0+64.47%
90 dager$ 0--

Hva er AXI (AXI)

I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AXI (AXI) Ressurs

Offisiell nettside

AXI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AXI (AXI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AXI (AXI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AXI.

Sjekk AXIprisprognosen nå!

AXI til lokale valutaer

AXI (AXI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AXI (AXI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AXI (AXI)

Hvor mye er AXI (AXI) verdt i dag?
Live AXI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AXI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AXI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AXI?
Markedsverdien for AXI er $ 361.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AXI?
Den sirkulerende forsyningen av AXI er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXI ?
AXI oppnådde en ATH-pris på 0.00789819 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AXI?
AXI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AXI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXI er -- USD.
Vil AXI gå høyere i år?
AXI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXI prisprognosen for en mer grundig analyse.
AXI (AXI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

