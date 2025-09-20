AXI (AXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00789819$ 0.00789819 $ 0.00789819 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -2.70% Prisendring (7D) -4.89% Prisendring (7D) -4.89%

AXI (AXI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXI er $ 0.00789819, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -4.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AXI (AXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 361.64K$ 361.64K $ 361.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 361.64K$ 361.64K $ 361.64K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,951,930.059088 999,951,930.059088 999,951,930.059088

Nåværende markedsverdi på AXI er $ 361.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXI er 999.95M, med en total tilgang på 999951930.059088. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 361.64K.