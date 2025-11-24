Avo pris i dag

Sanntids Avo (AVO) pris i dag er $ 0.00764145, med en 2.81% endring de siste 24 timene. Nåværende AVO til USD konverteringssats er $ 0.00764145 per AVO.

Avo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,641,188, med en sirkulerende forsyning på 999.97M AVO. I løpet av de siste 24 timene AVO har den blitt handlet mellom $ 0.00702929(laveste) og $ 0.00769123 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02710749, mens tidenes laveste notering var $ 0.00045629.

Kortsiktig har AVO beveget seg +0.77% i løpet av den siste timen og -8.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Avo (AVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,969,113.6155447 999,969,113.6155447 999,969,113.6155447

