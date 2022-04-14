Automata (ATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Automata (ATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Automata (ATA) Informasjon Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Offisiell nettside: https://www.ata.network/ Teknisk dokument: https://docs.ata.network/research/lightpaper Kjøp ATA nå!

Automata (ATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Automata (ATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.63M $ 24.63M $ 24.63M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.91M $ 41.91M $ 41.91M All-time high: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 All-Time Low: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Nåværende pris: $ 0.04197277 $ 0.04197277 $ 0.04197277 Lær mer om Automata (ATA) pris

Automata (ATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Automata (ATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATAs tokenomics, kan du utforske ATA tokenets livepris!

ATA prisforutsigelse Vil du vite hvor ATA kan være på vei? Vår ATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ATA tokenets prisforutsigelse nå!

