Aurigami (PLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02534606$ 0.02534606 $ 0.02534606 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.75% Prisendring (7D) +11.01% Prisendring (7D) +11.01%

Aurigami (PLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLY er $ 0.02534606, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.75% over 24 timer og +11.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aurigami (PLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 133.47K$ 133.47K $ 133.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 323.69K$ 323.69K $ 323.69K Opplagsforsyning 4.12B 4.12B 4.12B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aurigami er $ 133.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLY er 4.12B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.69K.