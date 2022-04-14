AuraFarming (AURAFARM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AuraFarming (AURAFARM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AuraFarming (AURAFARM) Informasjon Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Offisiell nettside: https://aurafarming.io/ Kjøp AURAFARM nå!

AuraFarming (AURAFARM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AuraFarming (AURAFARM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 525.97K $ 525.97K $ 525.97K Total forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Sirkulerende forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 525.97K $ 525.97K $ 525.97K All-time high: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052679 $ 0.00052679 $ 0.00052679 Lær mer om AuraFarming (AURAFARM) pris

AuraFarming (AURAFARM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AuraFarming (AURAFARM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AURAFARM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AURAFARM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AURAFARMs tokenomics, kan du utforske AURAFARM tokenets livepris!

AURAFARM prisforutsigelse Vil du vite hvor AURAFARM kan være på vei? Vår AURAFARM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AURAFARM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!