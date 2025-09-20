AuraFarming (AURAFARM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy
All Time High $ 0.0048771
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -1.67%
Prisendring (1D) -5.56%
Prisendring (7D) -40.87%

AuraFarming (AURAFARM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AURAFARM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AURAFARM er $ 0.0048771, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AURAFARM endret seg med -1.67% i løpet av den siste timen, -5.56% over 24 timer og -40.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AuraFarming (AURAFARM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 595.27K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 595.27K
Opplagsforsyning 999.67M
Total forsyning 999,668,041.585126

Nåværende markedsverdi på AuraFarming er $ 595.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AURAFARM er 999.67M, med en total tilgang på 999668041.585126. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 595.27K.