AtomOne pris i dag

Sanntids AtomOne (ATONE) pris i dag er $ 1.094, med en 3.94% endring de siste 24 timene. Nåværende ATONE til USD konverteringssats er $ 1.094 per ATONE.

AtomOne rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 127,095,699, med en sirkulerende forsyning på 116.15M ATONE. I løpet av de siste 24 timene ATONE har den blitt handlet mellom $ 1.092(laveste) og $ 1.15 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 16.99, mens tidenes laveste notering var $ 0.148095.

Kortsiktig har ATONE beveget seg -0.60% i løpet av den siste timen og -38.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AtomOne (ATONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 127.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 140.02M Opplagsforsyning 116.15M Total forsyning 127,960,686.426267

Nåværende markedsverdi på AtomOne er $ 127.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATONE er 116.15M, med en total tilgang på 127960686.426267. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 140.02M.