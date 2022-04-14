Atari (ATRI) tokenomics
The Atari Token’s mission is to bring decentralization and universality to the video game and interactive entertainment industry. The goal of the Atari Token is to be the utility token of reference within the video game and interactive entertainment world, either as an in-game token or as a means of exchange for services or products between individuals and/or companies. Atari aims to provide participants with the tools necessary to effectively use smart contracts and smart platforms and reach mass adoption as quickly as possible. The Atari Group has recently entered into many partnership agreements to progressively develop the adoption and the use cases of the Atari Token. The Atari Token is issued by Atari Chain, Ltd (Gibraltar). For more information about the Atri Token, please visit the official Atari website.
ATARI Chain, Ltd, incorporated in Gibraltar, is responsible for the governance and ecosystem development of the ATARI Network of smart platforms using the ATARI Token. The ATARI Token is the utility and governance token for the ATARI Network. The ATARI Token serves as a medium of exchange within the ATARI Network for various ATARI goods and services, including those of ATARI’s partners. The ATARI Token is also used for rewards, staking incentives and ecosystem development programs.
The Atari Token aims to offer easy integration, liquidity focused, skill-based, and casino accessibility. Atari aims for easy integration, by enabling other developers to easily integrate the Atari Token into their games. The company’s focus is to list the Atari Token on as many platforms as possible, allowing token holders to easily make exchanges for other currencies, therefore focusing on liquidity and traders’ experiences. Outside of this, Atari Chain is also working on innovative games, in which users can stake tokens against other players.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ATRI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ATRI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
