Atari (ATRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.781174 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +43.59% Prisendring (1D) +42.89% Prisendring (7D) -21.95%

Atari (ATRI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ATRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATRI er $ 0.781174, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATRI endret seg med +43.59% i løpet av den siste timen, +42.89% over 24 timer og -21.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atari (ATRI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 370.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 486.36K Opplagsforsyning 1.51B Total forsyning 1,975,082,183.0

Nåværende markedsverdi på Atari er $ 370.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATRI er 1.51B, med en total tilgang på 1975082183.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 486.36K.