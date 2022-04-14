ATA by Virtuals (ATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ATA by Virtuals (ATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ATA by Virtuals (ATA) Informasjon ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Offisiell nettside: https://www.atavirtuals.com Teknisk dokument: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Kjøp ATA nå!

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ATA by Virtuals (ATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.21K $ 86.21K $ 86.21K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K All-time high: $ 0.0044467 $ 0.0044467 $ 0.0044467 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ATA by Virtuals (ATA) pris

ATA by Virtuals (ATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ATA by Virtuals (ATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATAs tokenomics, kan du utforske ATA tokenets livepris!

