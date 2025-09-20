aSUGAR (ASUGAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.070607 $ 0.070607 $ 0.070607 24 timer lav $ 0.072234 $ 0.072234 $ 0.072234 24 timer høy 24 timer lav $ 0.070607$ 0.070607 $ 0.070607 24 timer høy $ 0.072234$ 0.072234 $ 0.072234 All Time High $ 0.099079$ 0.099079 $ 0.099079 Laveste pris $ 0.060932$ 0.060932 $ 0.060932 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) +13.61% Prisendring (7D) +13.61%

aSUGAR (ASUGAR) sanntidsprisen er $0.070614. I løpet av de siste 24 timene har ASUGAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070607 og et toppnivå på $ 0.072234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASUGAR er $ 0.099079, mens den rekordlave prisen er $ 0.060932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASUGAR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og +13.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aSUGAR (ASUGAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 272.82K$ 272.82K $ 272.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.82K$ 272.82K $ 272.82K Opplagsforsyning 3.86M 3.86M 3.86M Total forsyning 3,863,561.499823984 3,863,561.499823984 3,863,561.499823984

Nåværende markedsverdi på aSUGAR er $ 272.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASUGAR er 3.86M, med en total tilgang på 3863561.499823984. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.82K.