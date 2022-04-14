aSUGAR (ASUGAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i aSUGAR (ASUGAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

aSUGAR (ASUGAR) Informasjon Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Offisiell nettside: https://app.beraji.com

aSUGAR (ASUGAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aSUGAR (ASUGAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 278.52K Total forsyning: $ 3.87M Sirkulerende forsyning: $ 3.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 278.52K All-time high: $ 0.099079 All-Time Low: $ 0.060932 Nåværende pris: $ 0.072049

aSUGAR (ASUGAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aSUGAR (ASUGAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASUGAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASUGAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASUGARs tokenomics, kan du utforske ASUGAR tokenets livepris!

ASUGAR prisforutsigelse Vil du vite hvor ASUGAR kan være på vei? Vår ASUGAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASUGAR tokenets prisforutsigelse nå!

