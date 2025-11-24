Asterion pris i dag

Sanntids Asterion (ASTERION) pris i dag er --, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTERION til USD konverteringssats er -- per ASTERION.

Asterion rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,513.57, med en sirkulerende forsyning på 95.77B ASTERION. I løpet av de siste 24 timene ASTERION har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ASTERION beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og -14.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Asterion (ASTERION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Opplagsforsyning 95.77B 95.77B 95.77B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Asterion er $ 18.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTERION er 95.77B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.33K.