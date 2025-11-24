Astera USD pris i dag

Sanntids Astera USD (ASUSD) pris i dag er $ 0.01995449, med en 0.35% endring de siste 24 timene. Nåværende ASUSD til USD konverteringssats er $ 0.01995449 per ASUSD.

Astera USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 239,454, med en sirkulerende forsyning på 12.00M ASUSD. I løpet av de siste 24 timene ASUSD har den blitt handlet mellom $ 0.01995449(laveste) og $ 0.02002511 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.0, mens tidenes laveste notering var $ 0.00969355.

Kortsiktig har ASUSD beveget seg -- i løpet av den siste timen og -92.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Astera USD (ASUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 239.45K$ 239.45K $ 239.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 239.45K$ 239.45K $ 239.45K Opplagsforsyning 12.00M 12.00M 12.00M Total forsyning 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Astera USD er $ 239.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASUSD er 12.00M, med en total tilgang på 12000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.45K.