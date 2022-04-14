ARTH (ARTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ARTH (ARTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ARTH (ARTH) Informasjon ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Offisiell nettside: https://arthcoin.com/ Kjøp ARTH nå!

ARTH (ARTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ARTH (ARTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 445.24K $ 445.24K $ 445.24K Total forsyning: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Sirkulerende forsyning: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 445.24K $ 445.24K $ 445.24K All-time high: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 All-Time Low: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Nåværende pris: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Lær mer om ARTH (ARTH) pris

ARTH (ARTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ARTH (ARTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARTHs tokenomics, kan du utforske ARTH tokenets livepris!

ARTH prisforutsigelse Vil du vite hvor ARTH kan være på vei? Vår ARTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARTH tokenets prisforutsigelse nå!

