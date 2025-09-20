ARTH (ARTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.982686 $ 0.982686 $ 0.982686 24 timer lav $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24 timer høy 24 timer lav $ 0.982686$ 0.982686 $ 0.982686 24 timer høy $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 All Time High $ 4.49$ 4.49 $ 4.49 Laveste pris $ 0.108627$ 0.108627 $ 0.108627 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -36.41% Prisendring (7D) -43.74% Prisendring (7D) -43.74%

ARTH (ARTH) sanntidsprisen er $1.038. I løpet av de siste 24 timene har ARTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.982686 og et toppnivå på $ 1.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARTH er $ 4.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.108627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARTH endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -36.41% over 24 timer og -43.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARTH (ARTH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 456.46K$ 456.46K $ 456.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 456.46K$ 456.46K $ 456.46K Opplagsforsyning 439.91K 439.91K 439.91K Total forsyning 439,908.746 439,908.746 439,908.746

Nåværende markedsverdi på ARTH er $ 456.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARTH er 439.91K, med en total tilgang på 439908.746. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 456.46K.