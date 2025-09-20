Ardor (ARDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.085725 24 timer høy $ 0.089217 All Time High $ 2.04 Laveste pris $ 0.008745 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -3.21% Prisendring (7D) -2.53%

Ardor (ARDR) sanntidsprisen er $0.086339. I løpet av de siste 24 timene har ARDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.085725 og et toppnivå på $ 0.089217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARDR er $ 2.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.008745.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARDR endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -3.21% over 24 timer og -2.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ardor (ARDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.20M Opplagsforsyning 998.47M Total forsyning 998,466,231.0

Nåværende markedsverdi på Ardor er $ 86.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARDR er 998.47M, med en total tilgang på 998466231.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.20M.