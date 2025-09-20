Arcona (ARCONA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00486908 $ 0.00486908 $ 0.00486908 24 timer lav $ 0.01471144 $ 0.01471144 $ 0.01471144 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00486908$ 0.00486908 $ 0.00486908 24 timer høy $ 0.01471144$ 0.01471144 $ 0.01471144 All Time High $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Laveste pris $ 0.00161339$ 0.00161339 $ 0.00161339 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -5.21% Prisendring (7D) -5.21%

Arcona (ARCONA) sanntidsprisen er $0.00492679. I løpet av de siste 24 timene har ARCONA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00486908 og et toppnivå på $ 0.01471144, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCONA er $ 2.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.00161339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCONA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arcona (ARCONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.80K$ 74.80K $ 74.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.80K$ 74.80K $ 74.80K Opplagsforsyning 15.18M 15.18M 15.18M Total forsyning 15,181,707.0 15,181,707.0 15,181,707.0

Nåværende markedsverdi på Arcona er $ 74.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCONA er 15.18M, med en total tilgang på 15181707.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.80K.