Architex (ARCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.100451 $ 0.100451 $ 0.100451 24 timer lav $ 0.100472 $ 0.100472 $ 0.100472 24 timer høy 24 timer lav $ 0.100451$ 0.100451 $ 0.100451 24 timer høy $ 0.100472$ 0.100472 $ 0.100472 All Time High $ 11.8$ 11.8 $ 11.8 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -13.56% Prisendring (7D) -13.56%

Architex (ARCX) sanntidsprisen er $0.100462. I løpet av de siste 24 timene har ARCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.100451 og et toppnivå på $ 0.100472, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCX er $ 11.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -13.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Architex (ARCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Architex er $ 1.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCX er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.