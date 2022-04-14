Arcas (ARCAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arcas (ARCAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arcas (ARCAS) Informasjon ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Offisiell nettside: https://www.arcas.games/ Teknisk dokument: https://info.arcas.games/ Kjøp ARCAS nå!

Arcas (ARCAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arcas (ARCAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2,07M $ 2,07M $ 2,07M Total forsyning: $ 99,43M $ 99,43M $ 99,43M Sirkulerende forsyning: $ 69,43M $ 69,43M $ 69,43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M All-time high: $ 2,09 $ 2,09 $ 2,09 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0,02977099 $ 0,02977099 $ 0,02977099 Lær mer om Arcas (ARCAS) pris

Arcas (ARCAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arcas (ARCAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARCAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARCAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARCASs tokenomics, kan du utforske ARCAS tokenets livepris!

ARCAS prisforutsigelse Vil du vite hvor ARCAS kan være på vei? Vår ARCAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARCAS tokenets prisforutsigelse nå!

