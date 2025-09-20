Arcas (ARCAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02798997 24 timer lav $ 0.03137781 24 timer høy Laveste pris $ 0.00008075 All Time High $ 2.09 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -4.57% Prisendring (7D) -13.74%

Arcas (ARCAS) sanntidsprisen er $0.02838479. I løpet av de siste 24 timene har ARCAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02798997 og et toppnivå på $ 0.03137781, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCAS er $ 2.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCAS endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -4.57% over 24 timer og -13.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arcas (ARCAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.97M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.82M Opplagsforsyning 69.43M Total forsyning 99,433,158.0

Nåværende markedsverdi på Arcas er $ 1.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCAS er 69.43M, med en total tilgang på 99433158.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.82M.