Dagens Arcas livepris er 0.02838479 USD. Spor prisoppdateringer for ARCAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARCAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arcas Pris (ARCAS)

1 ARCAS til USD livepris:

$0.02834271
$0.02834271$0.02834271
-4.50%1D
USD
Arcas (ARCAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:26 (UTC+8)

Arcas (ARCAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02798997
$ 0.02798997$ 0.02798997
24 timer lav
$ 0.03137781
$ 0.03137781$ 0.03137781
24 timer høy

$ 0.02798997
$ 0.02798997$ 0.02798997

$ 0.03137781
$ 0.03137781$ 0.03137781

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 0.00008075
$ 0.00008075$ 0.00008075

+0.18%

-4.57%

-13.74%

-13.74%

Arcas (ARCAS) sanntidsprisen er $0.02838479. I løpet av de siste 24 timene har ARCAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02798997 og et toppnivå på $ 0.03137781, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCAS er $ 2.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCAS endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -4.57% over 24 timer og -13.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arcas (ARCAS) Markedsinformasjon

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

--
----

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

69.43M
69.43M 69.43M

99,433,158.0
99,433,158.0 99,433,158.0

Nåværende markedsverdi på Arcas er $ 1.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCAS er 69.43M, med en total tilgang på 99433158.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.82M.

Arcas (ARCAS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Arcas til USD ble $ -0.00136136820091548.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Arcas til USD ble $ -0.0036665115.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Arcas til USD ble $ +0.0008555204.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Arcas til USD ble $ +0.007221381732968005.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00136136820091548-4.57%
30 dager$ -0.0036665115-12.91%
60 dager$ +0.0008555204+3.01%
90 dager$ +0.007221381732968005+34.12%

Hva er Arcas (ARCAS)

ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

Folk spør også: Andre spørsmål om Arcas (ARCAS)

Hvor mye er Arcas (ARCAS) verdt i dag?
Live ARCAS prisen i USD er 0.02838479 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARCAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARCAS til USD er $ 0.02838479. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arcas?
Markedsverdien for ARCAS er $ 1.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARCAS?
Den sirkulerende forsyningen av ARCAS er 69.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARCAS ?
ARCAS oppnådde en ATH-pris på 2.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARCAS?
ARCAS så en ATL-pris på 0.00008075 USD.
Hva er handelsvolumet til ARCAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARCAS er -- USD.
Vil ARCAS gå høyere i år?
ARCAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARCAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:12:26 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.