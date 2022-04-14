Arcadia (AAA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arcadia (AAA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arcadia (AAA) Informasjon Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries. Offisiell nettside: https://arcadia.finance

Arcadia (AAA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arcadia (AAA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 19.79M $ 19.79M $ 19.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M All-time high: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 All-Time Low: $ 0.03513348 $ 0.03513348 $ 0.03513348 Nåværende pris: $ 0.166929 $ 0.166929 $ 0.166929 Lær mer om Arcadia (AAA) pris

Arcadia (AAA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arcadia (AAA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AAA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AAA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AAAs tokenomics, kan du utforske AAA tokenets livepris!

AAA prisforutsigelse Vil du vite hvor AAA kan være på vei? Vår AAA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AAA tokenets prisforutsigelse nå!

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto!