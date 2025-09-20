Arcadia (AAA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.167808 24 timer høy $ 0.189966 All Time High $ 1.045 Laveste pris $ 0.03513348 Prisendring (1H) +0.50% Prisendring (1D) +5.56% Prisendring (7D) -26.21%

Arcadia (AAA) sanntidsprisen er $0.188352. I løpet av de siste 24 timene har AAA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.167808 og et toppnivå på $ 0.189966, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AAA er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.03513348.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AAA endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, +5.56% over 24 timer og -26.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arcadia (AAA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.83M Opplagsforsyning 19.79M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arcadia er $ 3.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AAA er 19.79M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.83M.