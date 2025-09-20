Ara (ARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.096114$ 0.096114 $ 0.096114 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.99% Prisendring (7D) +3.99%

Ara (ARA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARA er $ 0.096114, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ara (ARA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.91K$ 52.91K $ 52.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.84K$ 71.84K $ 71.84K Opplagsforsyning 736.48M 736.48M 736.48M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ara er $ 52.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARA er 736.48M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.84K.