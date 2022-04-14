April (APRIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i April (APRIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

April (APRIL) Informasjon Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Offisiell nettside: https://apriloracle.com Kjøp APRIL nå!

April (APRIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for April (APRIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.08K $ 51.08K $ 51.08K Total forsyning: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Sirkulerende forsyning: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.88K $ 59.88K $ 59.88K All-time high: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047906 $ 0.00047906 $ 0.00047906 Lær mer om April (APRIL) pris

April (APRIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak April (APRIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APRIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APRIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APRILs tokenomics, kan du utforske APRIL tokenets livepris!

APRIL prisforutsigelse Vil du vite hvor APRIL kan være på vei? Vår APRIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APRIL tokenets prisforutsigelse nå!

