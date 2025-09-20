April (APRIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.201633$ 0.201633 $ 0.201633 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) +2.27% Prisendring (7D) +7.09% Prisendring (7D) +7.09%

April (APRIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har APRIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APRIL er $ 0.201633, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APRIL endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +2.27% over 24 timer og +7.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

April (APRIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.20K$ 50.20K $ 50.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Opplagsforsyning 106.62M 106.62M 106.62M Total forsyning 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Nåværende markedsverdi på April er $ 50.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APRIL er 106.62M, med en total tilgang på 125000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.85K.