APES (APES) tokenomics

APES (APES) Informasjon Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens! Offisiell nettside: https://apesgang.io/ Kjøp APES nå!

APES (APES) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 46.89K
Total forsyning: $ 995.15M
Sirkulerende forsyning: $ 995.13M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.89K
All-time high: $ 0.04117938
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

APES (APES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak APES (APES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APESs tokenomics, kan du utforske APES tokenets livepris!

APES prisforutsigelse Vil du vite hvor APES kan være på vei? Vår APES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APES tokenets prisforutsigelse nå!

